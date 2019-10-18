قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المنطقة الآمنة في سوريا ستمتد على طول الحدود لمسافة 440 كيلومترا، وتصل شرقا إلى الحدود العراقية.

وأضاف أنه اتفق مع الولايات المتحدة على أن يصل عمق المنطقة إلى 32 كيلومترا.

وأكد أردوغان أن بلاده اتفقت مع واشنطن على المضي قدما في تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية، مضيفا أن "بلدينا سيبقيان على اتصال دائم".

ونفى الرئيس التركي أن تكون هناك اشتباكات حاليا في شمال شرق سوريا، على الرغم من تأكيد المرصد السوري في وقت سابق أن الجيش التركي قصف بلدة رأس العين وتجمعات للمدنيين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

المصدر: "رويترز"