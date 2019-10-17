خالد بن سلمان يبحث مواجهة إيران مع نائب وزير الخارجية الأمريكي

بحث نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هايل، أمن المنطقة ومواجهة "سلوك إيران العدائي".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، بأنه تم خلال اللقاء، الذي عقد في الرياض أمس الأربعاء، استعراض "أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة".

وبحث الجانبان "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يجنبها التهديدات والتدخلات الخارجية".

وتطرقت المحادثات إلى الأوضاع في اليمن، حيث جدد نائب الوزير الأمريكي التأكيد على دعم واشنطن للجهود الدبلوماسية للدفع بالعملية السياسية في اليمن بوساطة الأمم المتحدة.

ونوه هايل بـ "العلاقات المتينة بين المملكة والولايات المتحدة والتزام البلدين بالعمل المشترك لمواجهة سلوك إيران العدائي في المنطقة وسعيهما لتعزير الأمن والاستقرار".

المصدر: واس