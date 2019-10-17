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المرصد السوري: القوات التركية تجدد قصفها على رأس العين على الرغم من الاتفاق

القائد العام لـ "قسد" يعلن قبول اتفاق الهدنة مع تركيا

أخبار العالم العربي

القائد العام لـ
AFP Delil SOULEIMAN
القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي
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أعلن القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، عن قبول اتفاق الهدنة بشمال سوريا الذي تم الإعلان عنه عقب مباحثات نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في أنقرة.

ونقلت قناة "روناهي" الكردية عن مظلوم عبدي قوله، اليوم الخميس: "قبلنا بالاتفاق وسنفعل ما يلزم لإنجاحه".

وأشار قائد "قسد" إلى أن "الاتفاق جاء نتيجة مقاومة مقاتلينا وشعبنا"، موضحا أن الاتفاق بين بينس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخص المنطقة بين رأس العين وتل أبيض.

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وأضاف مظلوم عبدي أن الاتفاق هو "بداية فقط" ولن يسمح لتركيا بتحقيق أهدافها.

ونقلت قناة "روناهي" عن القيادة العامة لـ "قسد" تأكيدها التوصل إلى وقف إطلاق النار بين "قسد" وتركيا، ودخوله حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 22:00 اليوم. وأضافت القيادة: "نؤكد التزامنا بوقف إطلاق النار ونطالب الدولة التركية بالالتزام".

وفي هذا السياق، نقلت "روناهي" أيضا أن الرئيس المشترك للجنة العلاقات الخارجية في "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي في سوريا، صالح مسلم، أعلن عن ترحيبه باتفاق الهدنة، مشيرا إلى أن الوحدات الكردية ستدافع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم.

المصدر: روناهي، وكالات

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