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وسائل إعلام: إطلاق نار وسط بيروت

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: إطلاق نار وسط بيروت
Globallookpress
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نقلت وسائل إعلام عن شهود عيان، اليوم الخميس، أن وابلا من الرصاص أطلق خلال احتجاجات في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن إطلاق النار تم خلال مظاهرة ضد فرض ضرائب جديدة في البلاد، مشيرة إلى أن حارس أحد المسؤولين اللبنانيين قام بهذا العمل بعد أن منعه المحتجون من المرور.

من جانب آخر، أفاد مراسلنا في بيروت بأن لبنان يشهد اعتصامات وإقفال طرقات بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على الأوضاع المعيشية وفرض الضرائب.

المصدر: RT+ وكالات

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