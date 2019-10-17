صرح محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، بأن الإمارات "كانت سباقة" في العلاقات مع إيران وبادرت إلى تسوية القضايا السياسية معها.

وقال واعظي في تصريح صحفي، أدلى به في محافظة سمنان بوسط إيران، اليوم الخميس، إن "علاقاتنا مع الإمارات تتغير تدريجيا نحو الأفضل".

كما أشار واعظي إلى أن هناك تغييرا في مقاربة السعودية تجاه إيران، مضيفا أن "السعودية تبتعد تدريجيا عن السياسات المعادية لإيران وخطابها بات أكثر سلمية".

واعتبر المسؤول الإيراني أن السعودية والإمارات "أدركتا أن أمريكا تسعى لنهب أموالهما"، مضيفا أنه "ثبت أن أمريكا لم تدعم دول المنطقة في الأحداث الأخيرة".

وقال واعظي إن "دعم أمريكا للإمارات والسعودية يقتصر على عدة تغريدات على تويتر"، وإن أمريكا "وضعت ملعقة فارغة في فم السعودية والإمارات".

وأضاف مدير مكتب الرئيس الإيراني أن "سياسة إيران تقوم على إقامة علاقات حسنة مع دول الجوار على الرغم من بعض العداء الذي نشهده من بعض الدول".

المصدر: RT