أعلنت محافظة شمال سيناء عن وصول مياه ترعة السلام المرتبطة بـ "نهر النيل"، إلى المحطة الرئيسية بمدينة بئر العبد لأول مرة.

إقرأ المزيد

وأشارت المحافظة في بيان صادر عنها، أمس الأربعاء، إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والمشروع القومي لتنمية سيناء.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية، أن خطة الدولة تهدف إلى زراعة 400 ألف فدان من مياه ترعة السلام، التي وصلت إلى الكيلو 3505 لتشغيل مأخذي الري الثالث والرابع، لتغذية 10 آلاف فدان في قريتي بالوظة ورمانة ببئر العبد.

وأضاف البيان أن الدولة انتهت من تنفيذ قنوات ترعة السلام أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء بتكلفة مالية قدرها 221 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من إنشاء ترعة الشيخ جابر الصباح بطول 8605 كم بتكلفة مالية قدرها 560 مليون جنيه.

وتعمل مصر على زيادة عملية التوسع العمراني في شمال وجنوب سيناء والغردقة ومطروح، وتوصيل المياه إلى هذه المناطق.

المصدر: RT