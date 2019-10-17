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وفاة شقيقة الرئيس الجزائري

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وفاة شقيقة الرئيس الجزائري
Reuters /FW1F/William Maclean
الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح
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توفيت شقيقة الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أمس الخميس، بمدينة مغنية بشمال غرب البلاد.

والراحلة (72 سنة) هي الأخت الوحيدة لبن صالح، وستقام مراسم جنازتها عصر اليوم الخميس، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

من جهته، قدم عز الدين ميهوبي، الراغب في الترشح لانتخابات 12 ديسمبر والأمين العام بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، تعازيه للرئيس الجزائري.

وكتب ميهوبي تغريدة على "تويتر" قال فيها: " تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة أخت السيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة. وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة، أتقدم بخالص العزاء لعائلة الفقيدة الغالية، راجيا من المولى عزّ وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة، ويرزق أهلها وأقاربها جميل الصبر والسلوان".

المصدر: "تويتر" + وسائل إعلام جزائرية

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