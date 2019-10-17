السيسي: لا تجاملوا أحدا لأن المجاملة فساد

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدفعة الأولى من طلاب كلية طب القوات المسلحة تم اختبارها بالكامل، معقبا: "المجاملة فساد.. لو عايزين تكافحوا الفساد متجاملوش حد".

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وأشار السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة، إلى "أنهم كانوا يريدون الاطمئنان داخل الطب العسكري، وأن الجميع يستحق"، منوها بأنه "سيطبق اختبارات طب مميكنة في كليات الطب على مستوى مصر لتحييد العنصر البشري، ومنع أي مجاملة".

وشهد الرئيس المصري حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، والتي تحمل اسم المشير محمد عبد الغني الجمسي.

وتمنح كلية الطب بالقوات المسلحة درجة البكالوريوس، وهى معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويحق للمتخرج في هذه الكلية أن يتم تسجيله في نقابة الأطباء ليزاول المهنة، كما تبدأ الدراسات العليا بهذه الكلية اعتبارا من العام المقبل.

المصدر: وكالات