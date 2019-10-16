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اغتيال إعلامي كردي وزوجته وطفله الصغير على يد مجهولين في العراق (صور)

أخبار العالم العربي

اغتيال إعلامي كردي وزوجته وطفله الصغير على يد مجهولين في العراق (صور)
RT
الإعلامي الكردي المغدور وعائلته
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أكدت السلطات المحلية في محافظة السليمانية، أن مسلحين مجهولين اغتالوا الإعلامي الكردي أمانج باباني مع عائلته في المدينة ولاذوا بالفرار.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن "عملية الاغتيال طالت الإعلامي وزوجته لانا محمدي وطفله هانو".

ولم يصدر عن السلطات الأمنية حتى الأن أي بيان رسمي حول ملابسات الحادث، في وقت طالب فيه المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، جوتيار عادل، السطات الأمنية بفتح تحقيق بالحادث ومعرفة الجناة.

يشار إلى أن الإعلامي المجني عليه كان يعمل مقدما للبرامج في قناة "NRT" الكردية التي يتزعمها ساشوار عبدالواحد رئيس حراك "الجيل الجديد" الكردية.

اغتيال إعلامي كردي وزوجته وطفله الصغير على يد مجهولين في العراق (صور)
RT
الإعلامي الكردي أمانج باباني وزوجته لانا
اغتيال إعلامي كردي وزوجته وطفله الصغير على يد مجهولين في العراق (صور)
RT
الإعلامي الكردي أمانج باباني وطفله هانو

المصدر: RT

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