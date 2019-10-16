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الأردن.. تعديلات على مشاريع قوانين تمس اختصاصات الوزراء

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الأردن.. تعديلات على مشاريع قوانين تمس اختصاصات الوزراء
Reuters MH
العلم الأردني
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أقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأربعاء، تعديلات جديدة على أربعة مشاريع قوانين، سيتم بموجبها نقل اختصاصات روتينية من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصين.

وتأتي التعديلات الجديدة بعد أن كان مجلس الوزراء أقر قبل بضعة أسابيع تعديلات على 50 مشروع قانون للغاية ذاتها، ليصبح بذلك إجمالي عدد مشاريع القوانين التي طالتها التعديلات 54 مشروع قانون.

وتهدف التعديلات إلى تخفيف العبء عن مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات ليتفرغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجية، وعدم استنزاف وقته بالإجراءات الروتينية.

وأكدت وكالة الأنباء الأردنية أن "هذا الإجراء غير المسبوق خطوة نحو تعزيز الإصلاح الإداري وتعميق اللامركزية، والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية".

المصدر: "بترا"

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