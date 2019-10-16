مراسلنا: الجيش السوري يدخل عين العرب (كوباني)

أفاد مراسلنا بأن الجيش السوري دخل مدينة عين العرب على الحدود مع تركيا، بموجب اتفاق مبرم برعاية روسية بين الحكومة السورية والسلطات الكردية المحلية لمواجهة عملية "نبع السلام".

ويأتي هذا التحرك بعد أن عبرت قوات تابعة للجيش السوري نهر الفرات، وتجمعت عند جسر قره قوزاق على نهر الفرات قرب عين العرب استعدادا للدخول إليها.

بالتوازي مع دخول الجيش للمدينة نشرت الشرطة العسكرية الروسية دوريات لها في المنطقة.

ونقلت وكالة "سبونتيك" عن مصدر ميداني قوله، إن وحدات من الجيش بدأت في الانتشار على مداخل ومخارج المدينة، بالإضافة لبعض المواقع الهامة على تخومها.

وكان الجيش السوري والجانب الروسي ينتظران انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة "خراب عشق" جنوبي عين العرب لدخولها.

وتعد عين العرب أهم معاقل "قوات سوريا الديمقراطية" في الساحل الشرقي لنهر الفرات بسوريا، وتحظى المدينة بأهمية استراتيجية على خارطة المنطقة الآمنة التركية المخطط لها في شمال شرق سوريا، كونها صلة الوصل بين مناطق عمليات الجيش التركي في ريف حلب الشمالي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، ومنطقة عمليات "نبع السلام"، شرق الفرات.

المصدر: RT