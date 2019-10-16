سوري يتبرع بسخاء للدفاع المدني اللبناني.. ومتطوعون يطردون وزيرا من مركزهم

طرد متطوعون وزيرا لبنانيا من مركزهم، احتجاجا على تقصير الأجهزة الحكومية في إطفاء حريق التهم أحراج منطقتهم، فيما تبرع مواطن سوري بمبلغ 100 مليون ليرة للدفاع المدني لإخماد النيران.

وانتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لحادث طرد وزير المهجرين اللبناني غسان عطا لله من غرفة عمليات أنشأها متطوعون لمساعدة عناصر الدفاع المدني على إخماد الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الأحراج في منطقة جبل لبنان إلى الشرق من بيروت.

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، اعترض الناشطون على قدوم الوزير إلى مطعم "الجسر" الواقع في منطقة الدامور مساء أمس بعد يوم عمل طويل في المساعدة على إطفاء الحرائق، وهتفوا برحيله فورا، ما تسبب بحالة من البلبلة بين مرافقي الوزير الذين عمدوا إلى إشهار سلاحهم داخل القاعة والاعتداء بالضرب على بعض الحاضرين قبل مغادرة الوزير المكان من باب خلفي.

واستنكر الوزير اللبناني الذي لا يدخل إخماد الحرائق في اختصاص وزارته الإشكال الذي حصل معه في الدامور، وأكد أن الهدف من زيارته إلى هناك كان الثناء على أداء وعمل المتطوعين لاسيما في ظل هذه الكارثة التي ألمت بالمنطقة.

ويشهد لبنان حرائق كبيرة امتدت على مساحات واسعة من الأراضي في جبل لبنان، تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.

من جهة ثانية، نشر حساب برنامج "منّا وجر"، الذي تبثه قناة MTV التلفزيونية الخاصة، تغريدة ناشد فيها التبرع للدفاع المدني اللبناني المختص بإطفاء الحرائق، قال فيها: "حملة مساعدات للدفاع المدني اللبناني بدأت الليلة من خلال برنامج "منا وجر" بـ100 مليون ليرة من أحد المواطنين السوريين... شكرا". (حوالى 67 ألف دولار).

حملة مساعدات للدفاع المدني اللبناني بدأت الليلة من خلال برنامج #منا_وجر بـ ١٠٠ مليون ليرة من أحد المواطنين السوريين. شكراً ! @pierrerabbat@mtvlebanon — Menna W Jerr (@mennawjerr) ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

ولاحقا أورد موقع القناة الإخباري أن "المواطن السوري أحمد حسن خليل تبرع عبر برنامج "منا وجر" بمبلغ مئة مليون ليرة للدفاع المدني اللبناني".

المصدر: مواقع التواصل