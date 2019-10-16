"رأس العين" .. نقطة ساخنة مستعصية على قوات "نبع السلام" في يومها الثامن

أفاد مراسل RT في تركيا، أن الاشتباكات لم تتوقف في مدينة رأس العين، مشيرا إلى أنه من الواضح أن مدينة رأس العين هي النقطة الساخنة في اليوم الثامن من عملية "نبع السلام".

ولفت مراسلنا اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات التركية كانت أعلنت أنها سيطرت على المدينة في اليوم الرابع من انطلاق العملية، إلا أن الاشتباكات تتصاعد وتزداد في اليوم الثامن، لا سيما في الأحياء الغربية والشرقية التي تشهد قصفا مكثفا واشتباكات عنيفة.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن عودة الاشتباكات في هذه الأحياء ناتجة عن الأنفاق التي حفرتها القوات الكردية، بهدف خوض "حرب الشوراع" ضد القوات التركية.

وقال مراسلنا إن هذه المدينة مستعصية حتى الآن على قوات "نبع السلام"، مشيرا إلى أنه يبدو أن رأس العين هي النقطة الساخنة في اليوم الثامن من عملية "نبع السلام".

المصدر: RT