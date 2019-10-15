صورة لوثيقة التفاهم بين دمشق و"قسد"

حصل مراسل RT على نسخة من وثيقة التفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش العربي السوري القاضية بدخول القوات السورية وبسط سيطرتها بالكامل، من منطقة ديوار شرقا وحتى جرابلس غربا.

RT

يشار إلى أن التلفزيون السوري قال اليوم، إن وحدات من الجيش السوري انتشرت في مدينة منبج، وأذاع وبث لقطات لسكان منبج يحتفلون بقدوم القوات الحكومية، بينما قال مراسلنا في سوريا نقلا عن مصدر عسكري سوري، إن الجيش السوري بات على مسافة 10 كيلومترات من الجيش التركي بين بلدتي تل تمر ورأس العين، وقد يحدث اشتباك بين الجيشين في أي لحظة.

المصدر: RT