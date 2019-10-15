أردوغان يعلن خطة لإعادة 3 ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تخطط لنقل 3 ملايين لاجئ سوري من أراضيها إلى المنطقة الآمنة، التي تنوي خلقها شمال شرقي سوريا بعملية "نبع السلام".

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال مجلس تعاون الدول الناطقة باللغات التركية في العاصمة الأذرية باكو، إن عملية "نبع السلام" "مستمرة بنجاح"، وأن القوات التركية "طهرت من الإرهابيين" نحو 1000 كيلومتر مربع في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وأضاف: "خلال فترة قصيرة سنقيم منطقة آمنة ممتدة من منبج حتى حدودنا مع العراق، لضمان عودة طوعية لمليون لاجئ سوري إلى منازلهم في المرحلة الأولى ومليوني سوري في المرحلة الثانية".

وتعهد الرئيس التركي بأن تواصل بلاده تنفيذ عمليتها العسكرية "حتى تحقيق أهدافها والقضاء على التهديد الإرهابي وضمان ازدهار الشمال السوري"، داعيا الدول المشاركة في الجلسة إلى دعم جهود بلاده.

المصدر: وكالات