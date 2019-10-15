موسكو تتوقع التئام اللجنة الدستورية السورية أواخر الشهر الجاري

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو تتوقع مباشرة اللجنة الدستورية السورية أعمالها في الـ29 من أكتوبر الجاري.

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وأضاف في رده على أسئلة الصحفيين اليوم الثلاثاء: "بالطبع يجب أن يكون الأمر كذلك".

وقال عضو الهيئة التنفيذية للجنة التنسيق الوطنية المعارضة عبد القهار سعود لوكالة نوفوستي في وقت سابق، إن الأمم المتحدة أرسلت دعوات لحضور الاجتماع الأول للجنة الدستورية المقرر في الفترة بين 29 و30 أكتوبر في جنيف، حيث من المتوقع أن يتم تشكيل لجنة دستورية مصغرة خلال هذا الاجتماع.

ووفقا لقواعد اللجنة الدستورية، فإن اللجنة المصغرة ستضم 45 سوريا وسورية، بحيث يمثل 15 شخصا الحكومة، و15 المعارضة، و15 المجتمع المدني.

وأعلنت الأمم المتحدة في أواخر سبتمبر الماضي عن تشكيل اللجنة الدستورية لمناقشة ووضع دستور سوري.

واتخذ قرار تشكيل هذه الهيئة في يناير 2018 في سوتشي خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي دعا إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: "نوفوستي"