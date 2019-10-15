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الإمارات وتحطيم الأرقام القياسية

أخبار العالم العربي

الإمارات وتحطيم الأرقام القياسية
Globallookpress DanitaDelimont.com
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بعد برج خليفة، وميناء جبل علي، وأكبر نافورة، وأكبر مول، وأكبر لوحة رملية، لا تزال دولة الإمارات تحطم أرقاما قياسية جديدة بزيارة أول رائد فضاء عربي المحطة الفضائية الدولية.

وقد رصدنا لكم بعض هذه الأرقام القياسية، التي تابعناها في الشهر الماضي على شاشات قنواتنا وصفحات موقعنا كيف نجح رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، في تحطيم آخرها، وفتح آفاق معرفية لأجيال جديدة شغوفة بالعلوم والمعارف والثقافة والفنون.

الإمارات وتحطيم الأرقام القياسية
Globallookpress Karol Kozlowski/imageBROKER.com
برج خليفة

برج خليفة

افتتح عام 2010، ويعد أطول مبنى في العالم بارتفاع 828 مترا بمساحة إجمالية 4 مليون متر مربع، وبلغت تكلفته 1.5 مليار دولار، والفندق يتكون من 403 أجنحة، وفيه 57 مصعدا كهربائيا، أسرعهم (10 م/ث – يصعد 500 متر في 55 ثانية).

الإمارات وتحطيم الأرقام القياسية
Imre Solt/Wikimedia
ميناء جبل علي

ميناء جبل علي

افتتح 1979، ويعتبر أكبر ميناء من صنع الإنسان، في الشرق الأوسط. ويعمل به أكثر من 5500 شركة لأكثر من 120 دولة. ويتضمن 67 رصيفا بمساحة 134.68 كلم مربع.

الإمارات وتحطيم الأرقام القياسية
Sputnik Valeri Melnikov
رائد الفضاء الإماراتي/ هزاع المنصوري

هزاع المنصوري

أول رائد فضاء عربي يزور المحطة الفضائية الدولية، وثالث رائد فضاء عربي. وقد زار المحطة على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز-إم إس15" يوم 25 سبتمبر الماضي، وعاد إلى الأرض على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز-إم إس12".

الإمارات وتحطيم الأرقام القياسية
Globallookpress Jochen Tack/imageBROKER.com
نافورة دبي

نافورة دبي

هي أكبر نافورة راقصة في العالم، تقع على مساحة 30 فدانا. مزودة بـ 6600 وحدة إنارة، و25 جهاز عرض ملونا، ارتفاعها 275 مترا، تقذف الماء في الهواء لمسافة 73 مترا، بمصاحبة مقطوعات موسيقية عالمية. وبلغت تكلفة الإنشاء والتشغيل 218 مليون دولار.

 

الإمارات وتحطيم الأرقام القياسية
Globallookpress Alex Timaios Photography/imageBROKER.com
دبي مول

دبي مول

أكبر مركز تسوق في العالم

افتتح عام 2008، يحتوي على 1200 متجر، يزوره أكثر من 80 مليون شخص سنويا.

 

الإمارات وتحطيم الأرقام القياسية
Globallookpress Leonid Faerberg/Transport Photo Images
مطار دبي الدولي

مطار دبي الدولي

أهم مركز جوي في الشرق الأوسط، وواحد من أفضل 10 مطارات عالميا وأسرعها نموا، يستقطب أكثر من 115 دولة تغطي أكثر من 135 وجهة. قدرته الاستيعابية حوالي 90 مليون راكب سنويا، من أكثر المطارات استقبالا للمسافرين الدوليين على مستوى العالم.

 

الإمارات وتحطيم الأرقام القياسية
guinnessworldrecords.ae
لوحة "أمير الإنسانية" صورة من رمال صحراء الإمارات

"أمير الإنسانية" أكبر لوحة رملية في العالم

استغرق فنانون مختصون 2400 ساعة في إعدادها من رمال الأحجار الحمراء الطبيعية تماما. يمكن رؤيتها من الفضاء. تمكن القمر الصناعي "خليفة سات" من التقاط صورة لها من الفضاء الخارجي.

مساحتها 15876.22 متر مربع، ما يعادل مساحة 12 حوض سباحة أوليمبي.

الصورة بعنوان "أمير الإنسانية"، وهي صورة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

المصدر: RT

 

 

 

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