بعد برج خليفة، وميناء جبل علي، وأكبر نافورة، وأكبر مول، وأكبر لوحة رملية، لا تزال دولة الإمارات تحطم أرقاما قياسية جديدة بزيارة أول رائد فضاء عربي المحطة الفضائية الدولية.

وقد رصدنا لكم بعض هذه الأرقام القياسية، التي تابعناها في الشهر الماضي على شاشات قنواتنا وصفحات موقعنا كيف نجح رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، في تحطيم آخرها، وفتح آفاق معرفية لأجيال جديدة شغوفة بالعلوم والمعارف والثقافة والفنون.

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برج خليفة

افتتح عام 2010، ويعد أطول مبنى في العالم بارتفاع 828 مترا بمساحة إجمالية 4 مليون متر مربع، وبلغت تكلفته 1.5 مليار دولار، والفندق يتكون من 403 أجنحة، وفيه 57 مصعدا كهربائيا، أسرعهم (10 م/ث – يصعد 500 متر في 55 ثانية).

ميناء جبل علي

افتتح 1979، ويعتبر أكبر ميناء من صنع الإنسان، في الشرق الأوسط. ويعمل به أكثر من 5500 شركة لأكثر من 120 دولة. ويتضمن 67 رصيفا بمساحة 134.68 كلم مربع.

Sputnik Valeri Melnikov

هزاع المنصوري

أول رائد فضاء عربي يزور المحطة الفضائية الدولية، وثالث رائد فضاء عربي. وقد زار المحطة على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز-إم إس15" يوم 25 سبتمبر الماضي، وعاد إلى الأرض على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز-إم إس12".

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نافورة دبي

هي أكبر نافورة راقصة في العالم، تقع على مساحة 30 فدانا. مزودة بـ 6600 وحدة إنارة، و25 جهاز عرض ملونا، ارتفاعها 275 مترا، تقذف الماء في الهواء لمسافة 73 مترا، بمصاحبة مقطوعات موسيقية عالمية. وبلغت تكلفة الإنشاء والتشغيل 218 مليون دولار.

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دبي مول

أكبر مركز تسوق في العالم

افتتح عام 2008، يحتوي على 1200 متجر، يزوره أكثر من 80 مليون شخص سنويا.

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مطار دبي الدولي

أهم مركز جوي في الشرق الأوسط، وواحد من أفضل 10 مطارات عالميا وأسرعها نموا، يستقطب أكثر من 115 دولة تغطي أكثر من 135 وجهة. قدرته الاستيعابية حوالي 90 مليون راكب سنويا، من أكثر المطارات استقبالا للمسافرين الدوليين على مستوى العالم.

"أمير الإنسانية" أكبر لوحة رملية في العالم

استغرق فنانون مختصون 2400 ساعة في إعدادها من رمال الأحجار الحمراء الطبيعية تماما. يمكن رؤيتها من الفضاء. تمكن القمر الصناعي "خليفة سات" من التقاط صورة لها من الفضاء الخارجي.

مساحتها 15876.22 متر مربع، ما يعادل مساحة 12 حوض سباحة أوليمبي.

الصورة بعنوان "أمير الإنسانية"، وهي صورة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

المصدر: RT