بن سلمان يصطحب بوتين بجولة في الدرعية

أطلع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المعالم التاريخية لحي الطريف التاريخي في الدرعية، المسجل في قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "الرئيس الروسي تجول بصحبة ولي العهد في حي الطريف مشاهدا معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة المباركة".

وأشارت إلى أن "حي الطريف التاريخي يعد نواة تأسيس هذه الدولة المباركة".

وقام الرئيس بوتين بزيارة رسمية إلى السعودية ليوم واحد أمس الاثنين، التقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وهذه الزيارة الثانية للرئيس بوتين إلى السعودية بعد الزيارة الأولى في فبراير 2007.

المصدر: "واس"