مراسلنا: اندلاع حريق ضخم بسوق المعمورة البلد في مدينة الإسكندرية المصرية
RT
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أفاد مراسلنا في مصر باندلاع حريق ضخم في سوق المعمورة البلد في مدينة الإسكندرية.
وأضاف أن عددا من سيارات الدفاع المدني والإسعاف هرعت للمنطقة من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وقالت مصادر أمنية موثوق بها، إن الحادث نجم عن اشتعال أنبوبة غاز في فرن بلدي للخبز أدى للحريق بحى سوق المعمورة.
وأكدت نفس المصادر نجاح قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.
القاهرة - ناصر حاتم
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