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ترامب: البعض يريد من الولايات المتحدة أن تحمي حدود سوريا برئاسة عدونا بشار الأسد رغم بعدها 7000 ميل

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ترامب: البعض يريد من الولايات المتحدة أن تحمي حدود سوريا برئاسة عدونا بشار الأسد رغم بعدها 7000 ميل
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن "البعض يريد من الولايات المتحدة أن تحمي حدود سوريا برئاسة عدونا بشار الأسد رغم بعدها 7000 ميل".

وأضاف الرئيس الأمريكي في سلسلة تغريدات نشرها على "تويتر"، "بعد هزيمة "خلافة داعش" 100٪ قمت بنقل قواتنا إلى حد كبير من سوريا".

وتابع قائلا: "دع سوريا والأسد يحميان الأكراد ويحاربون تركيا من أجل أرضهم.. قلت للجنرالات لماذا يجب أن نقاتل من أجل سوريا والأسد لحماية أرض عدونا؟".

وأفاد: "كل من يريد مساعدة سوريا في حماية الأكراد هو جيد بالنسبة لي، سواء كانت روسيا أو الصين أو نابليون بونابرت.. آمل أن يفعلوا كل شيء بشكل رائع، فنحن على بعد 7000 ميل!".

وأضاف ترامب: "أود التركيز إلى حد كبير على حدودنا الجنوبية التي تتاخم الولايات المتحدة وتشكل جزءا منها".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "المسؤولية يتحملها الأوروبيون الذين لم يتعاملوا مع مشكلة "داعش"، مؤكدا أن ذلك سبب كبير للوصول إلى هذا الموقف اليوم.

كما تساءل ترامب "ألا يتحمل الأوروبيون الكثير من المسؤولية؟".. مضيفا "لقد عرضت سجناء "داعش" على الدول الأوروبية التي أتوا منها، ورفضت في مناسبات عديدة.. ربما اعتقدوا أن الولايات المتحدة ستتحمل التكلفة الهائلة كما هو الحال دائما!"

المصدر: RT + وكالات

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