بوتين والملك سلمان يعقدان قمة في الرياض

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، قمة في الرياض، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم الملفات الإقليمية.

وجرت المراسم الرسمية لاستقبال الرئيس الروسي ومحادثاته مع الملك سلمان في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة وفدين كبيرين من كلا الجانبين.

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وقال بوتين خلال انطلاق جلسة المحادثات الروسية السعودية، إن موسكو تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع المملكة، والتي تمت إقامتها منذ أكثر من 90 عاما.

ولفت بوتين إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بنسبة 15% العام الماضي عقب "الزيارة التاريخية" التي قام بها الملك سلمان إلى موسكو في أكتوبر 2018.

واعتبر الرئيس الروسي أن السعودية تلعب دورا محوريا في مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى، فيما شدد على أن التنسيق بين روسيا والمملكة "عنصر ضروري لضمان الأمن" في الشرق الأوسط.

من جانبه، قال العاهل السعودي إن زيارة الرئيس الروسي، وهي الثانية لبوتين إلى السعودية منذ 2007، "فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة" بين البلدين، لافتا إلى تطلع بلاده إلى "العمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب".

وبعد جلسة المحادثات حضر بوتين والملك سلمان مراسم التوقيع على ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط و20 اتفاقا ومذكرة تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والفضاء.

ومن المقرر أن يجري بوتين عقب ذلك محادثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي كان أيضا في استقباله بقصر اليمامة.

المصدر: RT