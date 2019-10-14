دخول وحدات من الجيش السوري عددا كبيرا من القرى والبلدات في ريف الرقة

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، بأن وحدات من الجيش السوري دخلت عددا كبيرا من القرى والبلدات في أرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي.

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ولفتت الوكالة إلى أنه تم رفع العلم السوري على عدد من مؤسسات الدولة ومنها المدارس، في مدينتي الحسكة والقامشلي.

من جهة أخرى، أفادت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها صفحة "القامشلي اليوم"، بأنه تم الاتفاق على إعادة افتتاح المدارس المغلقة في عدد من الأحياء من قبل الإدارة الذاتية في مدينة الحسكة، وتم رفع العلم السوري وإعادة التدريس وفق المناهج الحكومية.

بدوره، قال "المرصد السوري" إن وحدات الجيش السوري تنتشر في بلدة عين عيسى على خط المواجهة مع القوات التركية.

ولفت إلى أن الجيش السوري موجود حاليا على بعد نحو 6 كم من الحدود السورية التركية، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتابع تقدمه باتجاه منطقة رأس العين.

وكانت وحدات الجيش السوري دخلت إلى مدينتي منبج وعين العرب بريف حلب، في حين سجل انتشار للجيش السوري في بلدة تل تمر بريف الحسكة.

وفي وقت سابق أفادت وكالة "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري بدأت التحرك باتجاه الشمال لمواجهة عملية "نبع السلام" التركية، بعد أن أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" عن توصلها إلى اتفاق مع روسيا والحكومة السورية يقضي بدخول الجيش السوري ترافقه الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينتي عين العرب ومنبج خلال الساعات القليلة القادمة.

المصدر: "سانا"