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حريق ضخم يلتهم أجزاء كبيرة من كنيسة مارجرجس الأثرية بالقاهرة

أخبار العالم العربي

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دفعت قوات الحماية المدنية المصرية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق ضخم اندلع في كنيسة مارجرجس بحي حلوان في القاهرة، مساء الأحد.

وأكدت مصادر أمنية لـRT أن قوات الدفاع المدني والشرطة استطاعت إخماد الحريق الذي التهم أجزاء كبيرة من الكنيسة التي تعد إحدى الكنائس الأثرية القديمة في القاهرة وهي مبنية من الخشب.

وأوردت تقارير إعلامية محلية، أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وفرضت الحماية المدنية طوقا أمنيا بمحيط موقع الحريق لمنع خطر امتداده للمباني المجاورة.

وتعمل الجهات المختصة للكشف عن أسباب الحريق وملابساته.

حريق ضخم يلتهم أجزاء كبيرة من كنيسة مارجرجس الأثرية بالقاهرة
حريق ضخم يلتهم أجزاء كبيرة من كنيسة مارجرجس الأثرية بالقاهرة

المصدر: RT

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