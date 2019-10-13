تونس.. فرز الأصوات في "سوسة" على ضوء الشموع

أكدت وسائل إعلام محلية، أن انقطاع التيار الكهربائي بمركز الاقتراع في الباب الشمالي بسوسة، حمل موظفي الهيئة على الاستمرار بفرز الأصوات على ضوء الشموع.

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وأشارت المصادر، إلى أنه "جرى إخراج جميع المتواجدين في مكاتب الاقتراع من أعضاء مكاتب ومراقبين وممثلين للمترشحين بطلب من الجيش".

وأعلنت المصادر أنه "تم استئناف عملية فرز الأصوات على ضوء الشموع".

سوسة: الفرز على ضوء الشموع(صور) https://t.co/e8LBirsn6U — Radio Mosaïque FM 📻 (@RadioMosaiqueFM) October 13, 2019

وشهدت الدورة الرئاسية الأولى، التي تنافس فيها 26 مرشحا، ما وصف "بالزلزال الانتخابي"، إثر "تصويت العقاب" الذي مارسه الناخبون ضد ممثلي الطبقة السياسية الحاكمة.

وتمكن كل من المترشح قيس سعيّد من نيل أصوات 18.4 في المئة من الناخبين، فيما حل نبيل القروي ثانيا بـ 15.5 في المئة، وعبرا إلى الدورة الثانية.

المصدر: وكالات تونسية