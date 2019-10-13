أفاد "المرصد السوري" بأن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، سيطرت على مدينة تل أبيض شرق الفرات، إضافة لسيطرتها على عدة قرى بمحور رأس العين.

وأضاف المصدر نفسه، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، أحكمت بذلك سيطرتها على نحو 220 كلم مربع داخل الأراضي السورية، انطلاقا من غرب تل أبيض إلى غرب مدينة رأس العين، وصولا إلى طريق السيارات الدولي "الحسكة – حلب" المعروف بـ "M4"، الذي قامت بقطعه بعد السيطرة عليه.

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وبهذا ارتفع عدد المناطق التي بسطت تركيا سيطرتها عليها في شرق الفرات، منذ بدء عملية "نبع السلام"، عصر يوم 9 أكتوبر الجاري، إلى 41 منطقة على الأقل.

وأكد المصدر ارتفاع عدد عناصر "قسد" الذين قتلوا، منذ انطلاق العملية العسكرية التركية، جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، إلى 112 عنصرا، كما ارتفع عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا، إلى 81 شخصا، بينهم 13 من خلايا أنقرة ممن قتلوا خلال قصف واشتباكات مع "قسد". وكذلك مقتل 8 جنود أتراك خلال الاشتباكات، لكن الجانب التركي، اعترف بمقتل 5 فقط.

المصدر: المرصد السوري