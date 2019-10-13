افتتاح "حديقة العودة" في غزة

أعلنت الهيئة الفلسطينية لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، عن افتتاح "حديقة العودة" في مخيم العودة شرق مدينة غزة، اليوم الأحد.

وأشارت الهيئة إلى أن مساحة الأرض التي أقيمت عليها الحديقة كانت عبارة عن تجمع للركام ومخلفات البيوت التي دمرها الجيش الإسرائيلي.

وبينت أنها سعت إلى إقامة الحديقة على تلك المساحة، بهدف تعمير المنطقة وتشجيع الأهالي على إصلاح وزراعة الأراضي هناك، موضحة أن الحديقة مفتوحة للأهالي، بهدف تشجيعهم للتوجه للمناطق الشرقية وإعادة إحيائها.

ولفتت الهيئة إلى أنه تمت زراعة الحديقة بعشرات الأشجار الخضراء وتوفير أماكن جلوس عائلية وخاصة، كما تم إنشاء المرافق اللازمة في المكان.

يذكر أن المنطقة التي أقيمت عليها حديقة العودة تكتسب أهمية خاصة، كونها تشهد تجمعات المتظاهرين كل يوم جمعة في إطار مسيرات العودة التي بدأت منذ أكثر من 78 أسبوعا.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية