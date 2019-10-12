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مصدر في المجلس الانتقالي في عدن ينفي لـRT التوقيع على مسودة المصالحة مع الحكومة اليمنية

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مصدر في المجلس الانتقالي في عدن ينفي لـRT التوقيع على مسودة المصالحة مع الحكومة اليمنية
Reuters Fawaz Salman
(صورة أرشيفية)
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نفى مصدر في رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن لـ RT، التوقيع على مسودة الاتفاق مع الحكومة اليمنية، مؤكدا أن ذلك سيتم بعد الاتفاق على غالبية بنود المسودة.

ورجح المصدر اليمني يوم السبت أن يتم التوقيع على مسودة الاتفاق "يوم غد أو بعد غد" بعد الاتفاق على معظم بنوها.

وكانت مصادر مطلعة قالت مطلع الأسبوع، إن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يقتربان من التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع على السلطة في عدن، ويمنح القوات السعودية سيطرة مؤقتة على المدينة.

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مصادر: الحكومة اليمنية و
مصادر: الحكومة اليمنية و"الانتقالي الجنوبي" يقتربان من اتفاق لإنهاء المواجهة في عدن

وتستضيف السعودية، التي تقود تحالفا عربيا يقاتل الحوثيين في اليمن، محادثات غير مباشرة منذ شهر بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي و"المجلس الانتقالي الجنوبي" لإنهاء المواجهة بين قواتهما في عدن، التي فتحت جبهة جديدة في الحرب المعقدة.

وحاول المجلس الذي سلحته ودربته الإمارات، الشريك الرئيسي للرياض في التحالف، توسيع نطاق سيطرته في الجنوب، واشتبك مع القوات الحكومية في قتال هدد بمزيد من التفتيت لليمن، وتعقيد جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

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