أفاد موقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بأن محافظة الحديدة اليمنية، شهدت نفيرا عاما إثر محاولة اغتصاب امرأة، من قبل من تم وصفهم بـ "مرتزقة طارق عفاش".

وحسب الموقع، فقد أقيمت العديد من وقفات الغضب والاحتجاج في عدد من مديريات المربع الشمالي بالمحافظة المذكورة "للتنديد بالجريمة البشعة" التي يقال إن "مليشيات طارق عفاش" ارتكبتها في مديرية التحيتا.

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وأشار الموقع إلى أن عناصر المليشيات قتلوا المدعو عبدالله علي بره رامي "حين حاول التصدي لمرتزق حاول اغتصاب زوجة ابن أخيه وإصابة زوجته بطلق ناري"، كما أطلقوا الرصاص على المواطنين الذين حاولوا منعهم من تنفيذ الجريمة، مما أسفر عن جرح اثنين منهم.

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ونشر الموقع صورا للوقفات الاحتجاجية التي أقامها سكان المحافظة.

المصدر: موقع "أنصار الله"