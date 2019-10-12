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إعلام الحوثيين: نفير عام بالحديدة ردا على محاولة اغتصاب امرأة

أخبار العالم العربي

إعلام الحوثيين: نفير عام بالحديدة ردا على محاولة اغتصاب امرأة
ansarollah.com
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أفاد موقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بأن محافظة الحديدة اليمنية، شهدت نفيرا عاما إثر محاولة اغتصاب امرأة، من قبل من تم وصفهم بـ "مرتزقة طارق عفاش".

وحسب الموقع، فقد أقيمت العديد من وقفات الغضب والاحتجاج في عدد من مديريات المربع الشمالي بالمحافظة المذكورة "للتنديد بالجريمة البشعة" التي يقال إن "مليشيات طارق عفاش" ارتكبتها في مديرية التحيتا.

إعلام الحوثيين: نفير عام بالحديدة ردا على محاولة اغتصاب امرأة
ansarollah.com
إعلام الحوثيين: نفير عام بالحديدة ردا على محاولة اغتصاب امرأة
ansarollah.com

وأشار الموقع إلى أن عناصر المليشيات قتلوا المدعو عبدالله علي بره رامي "حين حاول التصدي لمرتزق حاول اغتصاب زوجة ابن أخيه وإصابة زوجته بطلق ناري"، كما أطلقوا الرصاص على المواطنين الذين حاولوا منعهم من تنفيذ الجريمة، مما أسفر عن جرح اثنين منهم.

إعلام الحوثيين: نفير عام بالحديدة ردا على محاولة اغتصاب امرأة
ansarollah.com

ونشر الموقع صورا للوقفات الاحتجاجية التي أقامها سكان المحافظة.

المصدر: موقع "أنصار الله"

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