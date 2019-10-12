أعلنت كازاخستان السماح مجددا للشيوخ العرب بصيد طيور الحبارى الجميلة، في محمياتها الطبيعية، رغم أنها مسجلة في الكتاب الأحمر الخاص بالحيوانات المعرضة للانقراض.

وتم نشر قرار الحكومة الكازاخستانية، حول ذلك على موقع Open Law Enforcement website.

وبموجب القرار سيدفع الصياد الثري العربي، 1686 دولارا لقاء كل طير يصطاده من هذه الطيور، التي تسمى في كازاخستان "بالطيور الجميلة".

وسيسمح للضيوف العرب، بممارسة الصيد المذكور في محميات كازاخستان، في الفترة من 10 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2019. وسيتوجب عليهم استخدام صقورهم خلال الصيد.

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ونشر موقع sputniknews ، أسماء بعض الشيوخ العرب الذين سمح لهم، بممارسة صيد الحبارى في كازاخستان، ومن بينهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنه اصطياد 43 طيرا داخل محميات في مقاطعة تركستان، ويمكنه كذلك صيد 90 طيرا، داخل المحمية الكازاخستانية الجنوبية الحكومية.

أما الشيخ سرور بن محمد آل نهيان (الإمارات العربية) فحصل على "الضوء الأخضر" لصيد 43 طيرا في أراضي المحمية البرية Kenderli-Kayasan في مانجستاو. ويستطيع الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، اصطياد نفس العدد في نفس المنطقة.

يمكن للشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني (قطر) صيد 27 من الحبارى بواسطة الصقور في أراضي محمية أنداساي الطبيعية الحكومية، وكذلك 30 طيرا في محمية جوساندالينسكي الطبيعية في منطقتي ألماتي وزامبيل.

يشار إلى أنه منذ عام 2003 بدأت كازاخستان والدول العربية بالتعاون في مسألة الحفاظ على طيور الحبارى، التي اختفت بالكامل في عدة دول عربية.

المصدر: sputniknews.kz