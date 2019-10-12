قطر ترفض تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن وفيات الوافدين

رفضت الدوحة تقريرا أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول وفيات العمال الأجانب في قطر نتيجة الإجهاد الحراري، واصفة ما جاء فيه من معلومات بـ"غير الصحيحة والمضللة".

وأشار مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي للتخطيط في قطر جاسم بن منصور آل ثاني إلى أن الدوحة عملت لعدة سنوات مع المنظمات الدولية والشركاء الآخرين لضمان رفاهية وسلامة جميع العمال، مشددا على أن دولة قطر بفضل هذا التعاون المستمر باتت رائدة في مجال رعاية العمال وسلامتهم في المنطقة.

ولفت المسؤول القطري إلى إجراء زيارات تفتيشية منتظمة لأماكن العمل بغية التأكد من تطبيق القرار المعني بتحديد ساعات العمل خلال الصيف، مؤكدا إغلاق أكثر من 300 موقع بأمر من المفتشين خلال الصيف الماضي.

وذكر أن دولة قطر تدرك تماما أخطار الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، وكجزء من التزامها بضمان رفاهية العمال، وفي هذا الصدد تم إعداد ونشر إرشادات موجهة لأصحاب العمل بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، كإجراء لتقييم المخاطر والتخفيف من حدة خطر الإجهاد الحراري.

العديد من شهادات الوفاة للعمال الوافدين في #قطر تعزي الوفاة إلى "أسباب طبيعية" وتقر بأنها غير متصلة بالعمل، ما يحرم الأسر من التعويضات https://t.co/vY0tV8jlpCpic.twitter.com/9bJ1Svst2k — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) October 11, 2019

كما أشار إلى دراسة شاملة أعدتها السلطات القطرية حول تأثير الإجهاد الحراري بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واللجنة العليا للمشاريع والإرث، مشددا على أن نتائجها ستستخدم في جميع القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة.

وجاء بيان آل ثاني تعقيبا على تقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش" الخميس الماضي، طالبت فيه قطر بفتح تحقيق فوري في وقائع وفاة عمال وافدين، مرجحا أن سبب الوفيات يعود إلى ضربات الشمس والإجهاد الحراري نتيجة عمل العمال في أوقات محظورة من النهار.

المصدر: RT