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بوتين ممازحا سلام مسافر: هل أنت من RT؟

أخبار العالم العربي

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رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممازحا على سؤال للزميل سلام مسافر، حول إمكانية أن تتغير علاقة واشنطن بموسكو في حال إعادة انتخاب ترامب.

وقال بوتين:

عفوا، أنت تعمل في قناة "Russia Today"، صحيح؟ بفضل أشخاص مثلكم، سيتم اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات، لأنك افترضت الآن إعادة انتخاب ترامب. سيقولون: "ها، هذا عنصر من عناصر التدخل الروسي في الحملة الانتخابية".

تابعوا الحوار كاملا الأحد 13 من الشهر الجاري الساعة الثانية عشرة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة

 

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