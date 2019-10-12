بوتين ممازحا سلام مسافر: هل أنت من RT؟

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممازحا على سؤال للزميل سلام مسافر، حول إمكانية أن تتغير علاقة واشنطن بموسكو في حال إعادة انتخاب ترامب.

وقال بوتين:

عفوا، أنت تعمل في قناة "Russia Today"، صحيح؟ بفضل أشخاص مثلكم، سيتم اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات، لأنك افترضت الآن إعادة انتخاب ترامب. سيقولون: "ها، هذا عنصر من عناصر التدخل الروسي في الحملة الانتخابية".

تابعوا الحوار كاملا الأحد 13 من الشهر الجاري الساعة الثانية عشرة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة