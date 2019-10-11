إصابة 7 مدنيين جراء قصف تركي بقذيفتي مدفعية على المخبز الآلي بالقامشلي

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية، مساء يوم الجمعة، بأن 7 مدنيين أصيبوا جراء قصف مدفعي تركي استهدف المخبز الآلي بالحي الغربي في مدينة القامشلي.

كما أفادت الوكالة الرسمية بأن القوات التركية استهدف مستوصف عين ديوار شمال المالكية في ريف الحسكة بعدة قذائف ما أدى لخروجه من الخدمة.

وواصلت القوات التركية عمليتها العسكرية في شمال سوريا لليوم الثالث على التوالي، وجددت استهدافاتها بالمدفعية والطيران العديد من المناطق في ريف الحسكة ومدينة القامشلي، مركزة قصفها على مدينة رأس العين بالريف الشمالي الغربي للمدينة في محاولة للسيطرة عليها بالكامل بعد السيطرة على قريتي تل حلف وأم الخير وأجزاء من قريتي علوك وكشتو في محيطها.

والخميس لقي 9 مدنيين مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في مدينة رأس العين ومناطق عدة طالها قصف كثيف بالمدفعية والقذائف الصاروخية، إضافة إلى غارات بالطيران وذلك بالتوازي مع استهداف مكثف لمحطة سعيدة الرئيسة للنفط التابعة لحقول الحسكة رميلان على الحدود التركية ما أدى إلى احتراق المحطة بالكامل.

والأربعاء 9 أكتوبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق قوات بلاده بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

المصدر: RT + وكالات