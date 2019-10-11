مسؤول أمريكي: انفجار بالقرب من موقع للقوات الأمريكية قرب عين العرب في سوريا

أعلن مسؤول أمريكي عن وقوع انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية المتواجدة بالقرب من مدينة عين العرب (كوباني) في سوريا.

وأشار المسؤول في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إلى أنه لا توجد أنباء عن وقوع إصابات أو ضحايا حتى الآن، وأن مصدر الانفجار لا يزال مجهولا.

من جهة أخرى، أفاد تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية بأن وحدة للقوات الخاصة الأمريكية متواجدة بالقرب من مدينة عين العرب تعرضت للقصف المدفعي التركي، وذلك عن طريق الخطأ، على ما يبدو.

وأشار التقرير إلى عدم سقوط مصابين بين العسكريين الأمريكيين.

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون لـ "نيوزويك" إن القصف كان كثيفا للغاية، وفكر العسكريون الأمريكيون في إطلاق النار دفاعا عن أنفسهم.

بدورها، استبعدت وزارة الدفاع التركية إمكانية تعرض الموقع الأمريكي لقصفها.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة قولها، إن الجيش التركي اتخذ قبل إطلاق النيران كافة الإجراءات لتفادي إلحاق أي أضرار بالمواقع الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن القوات الأمريكية انسحبت من المناطق التي تجري فيها العملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية.

المصدر: وكالات