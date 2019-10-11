 
مباشر

تفجير يستهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية بجنوب سوريا

أخبار العالم العربي

تفجير يستهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية بجنوب سوريا
AFP LOUAI BESHARA
الشرطة العسكرية الروسية في سوريا (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/miwu

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن استهداف المسلحين لدورية للشرطة العسكرية الروسية بعبوتين ناسفتين في جنوب سوريا.

وأوضح رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء أليكسي باكين خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع في طريق سير دورية الشرطة العسكرية الروسية في محافظة درعا السورية عند الساعة 10:25 صباح اليوم.

وأضاف أنه بعد 20 دقيقة تم تفجير عبوة ناسفة أخرى، بالتزامن مع وصول فريق للأجهزة الأمنية السورية إلى المكان.

وأكد باكين عدم وقوع ضحايا أو إصابات بين العسكريين الروس، وإصابة اثنين من منتسبي القوات الأمنية السورية بجروح طفيفة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة