أوزبكستان تستعيد من العراق 64 طفلا من أبناء "الدواعش"

أعلنت الحكومة الأوزبكية أن 64 طفلا وصلوا إلى البلاد من العراق حيث يقضي آباؤهم وأمهاتهم أحكاما بالسجن مدى الحياة لانضمامهم إلى مجموعات إرهابية.

إقرأ المزيد

وذكرت وزارة الخارجية الأوزبكية، أن "الأطفال أحضروا على متن طائرة الليلة الماضية بعد جهد مشترك من سلطات البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – "يونيسف".

وقالت الوزارة، إن "الأطفال الذين تقل أعمار 14 منهم عن ثلاث سنوات، عانوا من مشاكل معنوية ونفسية وجسدية بعدما اختارت عائلاتهم المسار الخاطئ عبر الانضمام إلى المجموعات المسلحة".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إيواء الأطفال في مساكن خاصة حيث سيتلقون "مساعدة طبية ونفسية واجتماعية من قبل أخصائيين"، مؤكدة أن "أهاليهم سمحوا بعودتهم".

وأعلنت الخارجية في سبتمبر الماضي أنها تخطط لإعادة 235 مواطنا بينهم 65 طفلا من العراق بعدما أعادت 156 مواطنا من هناك في مايو الماضي.

وحتى الآن، أعادت ثلاث دول من آسيا الوسطى هي كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان مواطنيها من سوريا أو العراق حيث انضم الآلاف من المنطقة إلى تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية.

من جهتها، أعلنت قرغيزستان نيتها إعادة مواطنيها من العراق في المستقبل القريب، فيما ترددت الكثير من الدول بشأن إعادة مواطنيها من العراق وسوريا ومحاكمتهم.

المصدر: أ ف ب