وفاة الصحفي عبد العزيز الهياجم أول مراسل لقناة RT في اليمن

نعت نقابة الصحفيين في اليمن الصحفي عبد العزيز الهياجم، الذي وافته المنية بعد صلاة فجر الجمعة جراء إصابته بجلطة قلبية مفاجئة.

وذكرت مصادر صحفية محلية أن الهياجم "تعرض لجلطة مفاجئة بعد صلاة الفجر"، وأنه سيتم الصلاة على روحه في جامع الكوكباني في صنعاء.

وتقدم عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن سلطان السامعي بالعزاء إلى أسرة الفقيد، مشيدا بمناقب الصحفي الهياجم من خلال عمله مراسلا لعدد من القنوات الفضائية، والذي جسد من خلالها صدق الكلمة والحيادية في نقل الأحداث التي تجري في الساحة اليمنية ونقل مظلومية ومعاناة الشعب اليمني.

ولد عبد العزيز الهياجم وترعرع في مدينة صنعاء، وعمل مراسلا صحفيا لدى عدد من القنوات التلفزيونية، وكان آخرها قناة "روسيا اليوم"، والتي كان بالنسبة لها أول مراسل صحفي في اليمن.

RT

أعد الهياجم سلسلة من التقارير والمقابلات الصحفية التي عكست مهنيته وحرصه على نقل الحدث بحرفية وأمانة، ساعيا إلى نقل صورة عن معاناة أبناء وطنه وإيصال صوت الحقيقة إلى العالم لما يجري في بلاده اليمن.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة قناة RT بأسمى عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، ضارعين إلى العلي القدير أن يتغمد روحه برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وأحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

المصدر: RT