السعودية تحذر رعاياها في اليابان

دعت السفارة السعودية في العاصمة اليابانية طوكيو، يوم الخميس، المواطنين السعوديين المتواجدين في اليابان إلى أخذ الحيطة والحذر من تداعيات إعصار "هاغيبس" القوي الذي يقترب من البلاد.

وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر": "نظرا للتحذيرات من إعصار "هاغيبس" والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال نهاية الأسبوع، تهيب السفارة بالمواطنين في اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الحكومية المتعلقة بالكوارث".

ودعت السفارة المواطنين في حال حدوث أي طارئ إلى التواصل مع السفارة على أرقام مخصصة للغرض.

نظرًا للتحذيرات من إعصار #Hagibis والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تهيب السفارة بالمواطنين في #اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل:

09055833862

0335895242

متمنية السلامة للجميع. pic.twitter.com/9VDWdGv601 — السفارة السعودية في اليابان (@KSAembassyJP) 10 октября 2019 г.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد قالت إن إعصار "هاغيبس" القوي يقترب من اليابان دون أن يفقد قوته، ويتوقع أن يصل إلى المنطقة الوسطى أو الشرقية من البلاد مساء السبت، محذرة من هطول أمطار غزيرة قياسية ورياح عنيفة وأمواج عالية.

المصدر: واس