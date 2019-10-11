قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في القامشلي (صور)

أفادت وكالة الأنباء السورية بوقوع عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، بالقامشلي.

وقال متحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" إن انفجار السيارة الملغومة وقع في مدينة القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن "قوات أمنية يقودها أكراد" مقتل 3 مدنيين على الأقل وإصابة 9 في التفجير.

RT

RT

وأكدت وسائل إعلام محلية أن انفجار السيارة المفخخة وقع بالقرب من مطعم "أومري" الكائن بشارع منير حبيب بالحي الغربي لمدينة القامشلي، فيما أفادت مواقع قريبة من "قوات سوريا الديمقراطية" بأن الهجوم نفذته عناصر من تنظيم "داعش".

وتأتي هذه العملية في ظل التحذيرات من احتمال فرار مسلحي "داعش" المحتجزين شمال شرق سوريا، في خضم العملية العسكرية التي تقودها القوات التركية في هذه المنطقة​​​.

المصدر: وكالات