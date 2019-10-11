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حماس: تركيا مهوى قلوب المسلمين

أخبار العالم العربي

حماس: تركيا مهوى قلوب المسلمين
Reuters Osman Orsal
الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري (صورة أرشيفية)
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دافعت حركة حماس عن تركيا في وجه ما وصفته بالحملة الإعلامية الإسرائيلية "الوقحة" ضدها.

وكتب الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري عبر "تويتر" اليوم الجمعة: "الحملة الإعلامية الإسرائيلية ضد تركيا وقحة ومرفوضة... إسرائيل ستبقى هي العدو وتركيا هي مهوى قلوب المسلمين في العالم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ندد أمس الخميس، بما وصفه بالغزو التركي للمناطق الكردية في شمال شرقي سوريا، محذرا من عمليات تطهير عرقي بالمنطقة.

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وأشار أحد زعماء حزب "الليكود" إلى أنه "يجب على إسرائيل أن تسمع صوتا أخلاقيا وواضحا ضد عدوان أردوغان والمساس بالأكراد في شمال سوريا وعرض تقديم المساعدة الإنسانية"، في حين أعلن أحد أقطاب تحالف "أزرق أبيض" يائير لبيد أن على خلفية أنشطة تركيا في شمال سوريا يجب تقديم مشروع قانون إلى الكنيست للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.

كما وقع عشرات ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي على عريضة تناشد الحكومة تقديم مساعدات عسكرية وإنسانية للمقاتلين الأكراد الذين تستهدفهم عملية "نبع السلام التركية" شمال شرقي سوريا.

المصدر: RT

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