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العراق.. إحالة ملفات تسعة مسؤولين للقضاء بينهم وزراء

أخبار العالم العربي

العراق.. إحالة ملفات تسعة مسؤولين للقضاء بينهم وزراء
RT
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أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، عن إحالة ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.

وكتب المجلس في بيان صحفي اليوم الجمعة: "أحلنا عددا مهما من قضايا الفساد إلى القضاء، وتتعلق هذه القضايا بتسعة من كبار المسؤولين".

وأضاف أن "الإحالة تمت بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصوليا في أسرع وقت ممكن".

وتابع أن "القضايا المحالة تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في وزارات (الصناعة والمعادن، والنقل، التعليم العالي، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير وأربعة محافظين سابقين في محافظات (بابل، وكركوك، ونينوى، وصلاح الدين)، كما ستتم إحالة ملفات أخرى تباعا إلى القضاء أصوليا لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون".

المصدر: RT

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