السودان يمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

أكد الناطق الرسمي للمجلس السيادي في السودان محمد سليمان، سريان المرسوم الجمهوري القاضي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر مقبلة.

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وأشار سليمان إلى أنه "ووفقا لنص المادة 40 من الوثيقة الدستورية يجوز لمجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئيا، أو تحد من آثار هذه الوثيقة".

وأضاف، "مع ذلك في حالة وصول الحالة الاستثنائية درجة تهدد سلامة الأمة يجوز للمجلس بالتشاور مع مجلس السيادة تعليق جزء من وثيقة الحقوق الواردة في هذه الوثيقة، ولا يجوز مع ذلك الانتقاص من حق الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو النوع أو المعتقد الديني أو الإعاقة أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.

وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي اضطلعت بمشاورات تشكيل المجلس السيادي الانتقالي، أعلنت موافقتها على تمديد حالة الطوارئ المفروضة في السودان.

المصدر: RT