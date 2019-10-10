قدم الشقيقان جمال وعلاء مبارك، أبناء الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم الخميس، واجب العزاء في وفاة الفنان طلعت زكريا، حيث أقيم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق لحظة وصول جمال وعلاء، حيث تجمع مواطنون لالتقاط صور سيلفي قبل أن يدخلا إلى مكان تقديم العزاء.

وتوفي الفنان طلعت زكريا، الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

ولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا.

المصدر: RT + يوتيوب