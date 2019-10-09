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بومبيو: الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لتركيا لشن عملية عسكرية في سوريا

"قسد": القوات التركية استهدفت سجنا يحتجز فيه مسلحون أسرى من "داعش"  

أخبار العالم العربي

Reuters
جانب من القصف التركي شمال سوريا
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اتهمت "قوات سوريا الديمقراطية" الجيش التركي باستهداف أحد السجون التي يحتجز فيها مسلحو تنظيم "داعش"، في شمال شرق الأراضي السورية، خلال عملية "نبع السلام".

وقالت "قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، ليلة الخميس، إن سجن جركين في منطقة القامشلي، الذي يحتجز فيه مسلحون أسرى من "داعش"، تعرض لقصف تركي.

واعتبرت "قوات سوريا الديمقراطية" أن الهجوم جاء "في محاولة من الأتراك من خلال القصف لإحداث ثغرات في السجن لإطلاق سراح الإرهابيين".

المصدر: RT

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