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الرئيس المصري يبحث مع نظيره العراقي تطورات العملية العسكرية التركية في سوريا

أخبار العالم العربي

الرئيس المصري يبحث مع نظيره العراقي تطورات العملية العسكرية التركية في سوريا
RT
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي والرئيس العراقي، برهم صالح
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بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره العراقي، برهم صالح، تطورات العملية العسكرية التركية في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، إن الرئيسين بحثا "مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا، والعدوان التركي علي سيادة وأراضي سوريا، الأمر الذي يمثل تطورا خطيرا يهدد الأمن والسلم الدوليين ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك علي مسار العملية السياسية بها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". 

وأضاف راضي أن السيسي وصالح اتفقا على "استمرار المشاورات الثنائية.. للتصدي للخطوة التركية وللحفاظ علي سلامة ووحدة سوريا".

المصدر: RT

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