 
مباشر
عاجل
"سانا": أنباء عن بدء عدوان بري للجيش التركي شمال شرق سوريا

المغرب.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين بعد تعديل وزاري

أخبار العالم العربي

المغرب.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين بعد تعديل وزاري
youtube.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/miiy

أدت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة، سعد الدين العثماني، اليمين أمام الملك محمد السادس، وذلك بعد تعديل وزاري شمل عدة حقائب.

واستقبل الملك أعضاء الحكومة بصيغتها الجديدة بالقصر الملكي في الرباط، اليوم الأربعاء.

وتضم الحكومة 6 أعضاء جدد، كما تم تخفيض عدد أعضائها من 39 وزيرا وكاتب دولة إلى 18 وزيرا و5 وزراء منتدبين.

إقرأ المزيد
المغرب.. توقعات بإعلان تشكيلة حكومية جديدة
المغرب.. توقعات بإعلان تشكيلة حكومية جديدة

واحتفظ كل من وزير الخارجية ناصر بوريطة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون بمناصبهم في الحكومة.

ومن بين الوزراء الجدد محمد بنعبد القادر الذي تم تعيينه وزيرا للعدل خلفا لمحمد أوجار.

يذكر أن العاهل المغربي، محمد السادس، كلف رئيس الوزراء سعد الدين العثماني بتقديم شخصيات جديدة لشغل مناصب وزارية، في يوليو الماضي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حيوان ضخم عالق في حوض سباحة