الجيش العراقي يُنهي حالة الإنذار (ج) بعد "استقرار الأوضاع"

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، أن الجيش العراقي أنهى حالة الإنذار (ج) بعد إستقرار الأوضاع في البلاد وتراجع موجة التظاهرات.

وقال إن "قطعات الجيش العراقي عادت إلى حالتها الطبيعية". يُذكر أن الإنذار (ج) يُعد أقصى درجات الإنذار في الجيش العراقي.

وأمس الثلاثاء شدد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، على ضرورة بسط الأمن والاستقرار واحترام القانون والنظام بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد وتمكين الأجهزة الحكومية من القيام بواجباتها.

وأفاد مراسل RT في العاصمة العراقية بغداد، أمس الثلاثاء، بأن السلطات العراقية أعادت فتح المنطقة الخضراء التي أغلقتها مع بدء الاحتجاجات في بغداد.

وقال إن الحركة الطبيعية عادت إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والرئاسة والبرلمان، بالإضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وأبرزها السفارتان الأمريكية والبريطانية وبعثتا الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي.

المصدر: RT