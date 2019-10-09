بالفيديو.. آليات عسكرية تركية تتحرك نحو الحدود مع سوريا

نشرت تركيا آليات عسكرية جديدة عند حدودها مع سوريا وذلك بالتزامن مع تأكيد أنقرة عزمها على شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية.

ونشرت قناة "RT" مقاطع فيديو تظهر دبابات من نوع "M60" ومدرعات من نوع "M113"، كما أظهر مقطع فيديو قافلة عسكرية أثناء دخولها لمدينة آكتشاكالي جنوب شرقي تركيا القريبة من الحدود السورية.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن القافلة العسكرية تتكون من 130 آلية.

Zırhlı araç yüklü tırlar ile askeri araçlardan oluşan yaklaşık 130 araçlık konvoyun Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine girişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu https://t.co/1P9rAV1nAOpic.twitter.com/R6dhPPS3rT — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 8 октября 2019 г.

بالتزامن مع ذلك دفع "الجيش الوطني السوري" المدعوم تركيا قوات كبيرة من العناصر والآليات المدرعة من مناطق سيطرته شمال سوريا إلى خطوط الجبهة مع المقاتلين الأكراد بمدينة منبج، استعدادا لبدء العملية العسكرية التركية المنتظرة.

المصدر: RT + وكالات