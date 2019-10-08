 
مباشر

العراق.. البرلمان يصوت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين ويرفع جلسته إلى الخميس

أخبار العالم العربي

العراق.. البرلمان يصوت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين ويرفع جلسته إلى الخميس
Reuters
مجلس النواب العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mid0

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، فيما قرر رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل، بحسب ما نقله موقع "السومرية نيوز" عن مصدر نيابي.

وأعلن النائب زياد الجنابي، عن تصويت مجلس النواب على تحويل المحاضرين المجانيين إلى العمل بنظام العقود في موازنة 2020.

وكان مجلس النواب قد عقد، في وقت سابق الثلاثاء، جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، فيما صوت على التوصيات الخاصة بشأن مطالب المتظاهرين.

المصدر: "السومرية نيوز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خريطة الانتشار العسكري الأمريكي بشمال سوريا