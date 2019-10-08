العراق.. البرلمان يصوت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين ويرفع جلسته إلى الخميس

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، فيما قرر رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل، بحسب ما نقله موقع "السومرية نيوز" عن مصدر نيابي.

وأعلن النائب زياد الجنابي، عن تصويت مجلس النواب على تحويل المحاضرين المجانيين إلى العمل بنظام العقود في موازنة 2020.

وكان مجلس النواب قد عقد، في وقت سابق الثلاثاء، جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، فيما صوت على التوصيات الخاصة بشأن مطالب المتظاهرين.

المصدر: "السومرية نيوز"