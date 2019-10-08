أفرجت السلطات السورية، مساء اليوم الثلاثاء، عن عضو المجلس المركزي في "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" وأحد ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية، المحامي محمد علي صائغ.

وقال مصدر في الهيئة، متحدثا لـ RT، إن صائغ خرج مساء اليوم من فرع أمن الدولة، وأشار إلى أن الهيئة خاطبت المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، ومكتب الأمم المتحدة في دمشق فور اعتقاله.

وأفادت "هيئة التنسيق الوطنية"، في وقت سابق من اليوم، عبر بيان، بأن قوات الأمن في معبر الجديدة مع لبنان "أقدمت" صباح الثلاثاء على توقيف صايغ، عضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة السورية.

واعتبرت الهيئة أن هذا التوقيف جاء "في خرق واضح للمادة السادسة من القواعد الإجرائية المتعلقة ببناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية".

ودانت الهيئة "هذه الممارسات القمعية"، وطالبت بإطلاق سراح صايغ فورا "مع تحميل السلطة الحاكمة مسؤولية أي أذى يمكن أن يلحق به".

المصدر: RT