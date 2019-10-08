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بوتين ومجلس الأمن الروسي يؤكدان ضرورة تفادي أي تهديد للتسوية في سوريا

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بوتين ومجلس الأمن الروسي يؤكدان ضرورة تفادي أي تهديد للتسوية في سوريا
Sputnik MIKHAIL KLIMENTIEV
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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في سوريا على خلفية التطورات الأخيرة بشمال شرقي البلاد.

وقال الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن "المشاركين في الاجتماع بحثوا بالتفصيل الوضع في سوريا على خلفية التصعيد بشمال شرقي البلاد. كما تم تبادل الآراء حول بدء عمل اللجنة الدستورية السورية".

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وأضاف بيسكوف أنه "جرى التأكيد على أنه من المهم في هذه المرحلة تفادي أي أعمال من شأنها أن تعرقل التسوية السلمية في سوريا".

وأشار بيسكوف إلى أن الاجتماع بحث كذلك مسائل جدول الأعمال الروسي الداخلي.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان تركيا استكمال الاستعدادات لشن عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية بشمال شرقي سوريا. وقد نفذت القوات التركية ضربات على مواقع قرب الحدود بين سوريا والعراق بهدف قطع طرق الإمداد للأكراد بشمال شرقي سوريا.

المصدر: وكالات

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